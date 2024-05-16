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Амантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Львов (107131) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
590,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
487,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
621,98
Экономия: -66,13 грн
555,85 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -29,88 грн
558,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
546,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
613,99
Экономия: -55,88 грн
558,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
590,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
601,04
Экономия: -47,50 грн
553,54 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
804,70
Экономия: -249,30 грн
555,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
649,58
Экономия: -85,17 грн
564,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
576,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
570,99
Экономия: -12,88 грн
558,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
558,11 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
576,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
623,99
Экономия: -65,88 грн
558,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
546,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
576,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
576,99
Экономия: -18,88 грн
558,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
611,99
Экономия: -53,88 грн
558,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
590,70 грн