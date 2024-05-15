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Амантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (107131) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
662,18
Экономия: -73,30 грн
588,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (3)
642,78
Экономия: -53,90 грн
588,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
664,77
Экономия: -75,50 грн
589,27 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
593,99
Экономия: -35,90 грн
558,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (3)
629,04
Экономия: -60,64 грн
568,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
516,63 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (12), блистер (1)
652,33
Экономия: -98,49 грн
553,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
697,37
Экономия: -143,82 грн
553,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
585,99
Экономия: -27,90 грн
558,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
663,55
Экономия: -95,15 грн
568,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
546,87 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
662,00
Экономия: -98,40 грн
563,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
590,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (2)
644,50
Экономия: -85,95 грн
558,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
645,58
Экономия: -100,62 грн
544,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
639,97
Экономия: -86,43 грн
553,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
634,82
Экономия: -81,27 грн
553,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
674,73
Экономия: -116,18 грн
558,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
590,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
653,43
Экономия: -66,80 грн
586,63 грн