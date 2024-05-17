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Амантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №30 - Одесса (100129) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
302,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
302,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
296,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
319,08
Экономия: -22,85 грн
296,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
302,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: блистер (1)
296,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
351,97
Экономия: -47,48 грн
304,49 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
302,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
302,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
302,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
302,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
318,02
Экономия: -26,48 грн
291,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
279,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
296,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
302,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
292,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
302,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
296,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
293,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
302,00 грн