Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПротивовирусные средстваАцикловирАцикловирЦены в аптеках

Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г тм Solution Pharm, №1 - Одесса (909844) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (4)
119,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
118,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
118,62 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
117,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (4)
117,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (4)
117,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
118,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (1)
117,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (2)
118,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (1)
118,49 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (2)
118,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (2)
117,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
Всего: упаковка (1)
117,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Теплодар, ул. Пионерная, 8
Всего: упаковка (2)
118,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
Всего: упаковка (1)
118,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (6)
118,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
Всего: упаковка (3)
117,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Доброслав, ул. Центральная, 58
Всего: упаковка (3)
118,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (3)
117,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
118,77 грн