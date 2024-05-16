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Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г тм Solution Pharm, №1 - Львов (909844) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
118,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (2)
117,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (2)
117,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
118,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
118,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
119,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (2)
118,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
119,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
118,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (3)
117,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
117,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
Всего: упаковка (1)
118,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
Всего: упаковка (3)
118,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (2)
118,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (3)
119,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
Всего: упаковка (10)
118,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (3)
118,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (3)
119,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (2)
118,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (3)
118,38 грн