Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПротивовирусные средстваАцикловирАцикловирЦены в аптеках

Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г тм Solution Pharm, №1 - Киев (909844) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
118,78 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (46)
118,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (6)
118,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
118,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
118,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
118,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
118,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (5)
118,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (2)
118,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
118,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (2)
117,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
117,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (2)
118,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
117,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
118,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
118,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
117,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (3)
117,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (1)
118,70 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
118,69 грн