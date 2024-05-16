К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Дударков, ул. Гоголя, 45-В Всего: упаковка (2) 113,70 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Борисполь, ул. Шевченко, 4 Всего: упаковка (2) 105,45 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 17:00 График работы Мирное, ул. Центральная, 21 Всего: упаковка (1) 120,70 грн

Аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Ковель, ул. Независимости, 57 Всего: упаковка (1) 110,10 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Ковель, ул. Театральная, 16 Всего: упаковка (1) 113,58 грн