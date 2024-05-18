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Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г в пачке, №1 - Запорожье (171103) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
129,00
Экономия: -48,00 грн
81,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -38,00 грн
81,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
133,00
Экономия: -52,00 грн
81,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
116,65
Экономия: -11,19 грн
105,46 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
117,42
Экономия: -11,96 грн
105,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
92,02 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -16,35 грн
97,64 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
119,00
Экономия: -38,00 грн
81,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
119,00
Экономия: -38,00 грн
81,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
109,99
Экономия: -12,35 грн
97,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (13)
109,82
Экономия: -4,36 грн
105,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
107,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -38,00 грн
81,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
109,66
Экономия: -4,20 грн
105,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
115,32
Экономия: -9,86 грн
105,46 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
133,00
Экономия: -39,00 грн
94,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
116,79
Экономия: -11,33 грн
105,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (20)
116,96
Экономия: -11,50 грн
105,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
91,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
109,11
Экономия: -3,65 грн
105,46 грн