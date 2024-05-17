Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МИГРЕНИСелективные агонисты 5 HT1-рецепторов серотонинаСуматриптанАмигренЦены в аптеках

Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №3 - Запорожье (99879) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
215,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
215,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
244,03
Экономия: -29,99 грн
214,04 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -45,82 грн
215,17 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
243,00
Экономия: -38,00 грн
205,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: капсулы (1)
67,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
244,99
Экономия: -29,82 грн
215,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
215,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
215,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -46,85 грн
188,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
224,09
Экономия: -35,83 грн
188,26 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
269,90
Экономия: -57,10 грн
212,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
215,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
215,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
220,96
Экономия: -98,01 грн
122,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
245,94
Экономия: -39,98 грн
205,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
252,01
Экономия: -96,95 грн
155,06 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
215,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
215,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
215,40 грн