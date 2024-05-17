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Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №10 - Запорожье (622856) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
455,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (4)
425,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
523,35
Экономия: -126,01 грн
397,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
483,31
Экономия: -75,01 грн
408,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
543,99
Экономия: -88,30 грн
455,69 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -90,00 грн
410,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -90,00 грн
410,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
455,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
455,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
434,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
455,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
485,65
Экономия: -76,97 грн
408,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
455,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
455,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
455,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
468,79
Экономия: -60,12 грн
408,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
527,86
Экономия: -119,48 грн
408,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
455,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -90,00 грн
410,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
511,00
Экономия: -101,07 грн
409,93 грн