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Адвокард® таблетки блистер в пачке, №30 - Днепр (Днепропетровск) (97973) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6), блистер (1)
127,98
Экономия: -18,96 грн
109,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
125,44
Экономия: -16,50 грн
108,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
120,20
Экономия: -13,10 грн
107,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
136,60
Экономия: -30,60 грн
106,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
127,26
Экономия: -19,26 грн
108,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (2)
122,70
Экономия: -15,60 грн
107,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), блистер (2)
113,43 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
119,51
Экономия: -13,55 грн
105,96 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
130,90
Экономия: -23,80 грн
107,10 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер (2)
122,70
Экономия: -15,60 грн
107,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: блистер (2)
135,40
Экономия: -28,30 грн
107,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
127,40
Экономия: -20,30 грн
107,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (1)
125,07
Экономия: -16,93 грн
108,14 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер (1)
126,30
Экономия: -19,20 грн
107,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
106,78 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (16), блистер (1)
128,43
Экономия: -20,95 грн
107,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), блистер (1)
128,60
Экономия: -23,41 грн
105,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
119,41
Экономия: -13,45 грн
105,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), блистер (2)
125,83
Экономия: -17,69 грн
108,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
110,10 грн