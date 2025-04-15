Шалфея настойка (Tinctura salviae)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,99
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,50
Экономия при брони: -2,43 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,00
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,50
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,73
Экономия при брони: -1,88 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,00
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
45,71
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,72
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,42
Экономия при брони: -9,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,33
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,84
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,44
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,06
Экономия при брони: -1,85 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,53
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,08
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,82
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,21
Экономия при брони: -2,40 грн