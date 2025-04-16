Шалфея настойка (Tinctura salviae)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,84
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,53
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,65
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,21
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,69
Экономия при брони: -2,17 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,36
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,76
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,03
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,48
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,97
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,43
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,12
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,71
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,05
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,44
Экономия при брони: -9,27 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
57,20
Экономия при брони: -13,30 грн