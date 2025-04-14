Шалфея настойка (Tinctura salviae)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,97
Экономия при брони: -7,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,71
Экономия при брони: -9,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,10
Экономия при брони: -11,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,59
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,78
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
57,46
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,50
Экономия при брони: -8,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,56
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
45,74
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,22
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,81
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Шалфея настойка настойка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"