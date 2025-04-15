Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,63
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,51
Экономия при брони: -1,63 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,53
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,31
Экономия при брони: -1,48 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,83
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,76
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
43,15
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,31
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,97
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,34
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,49
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
42,27
Экономия при брони: -1,93 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,16
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,07
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,51
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,71
Экономия при брони: -1,89 грн