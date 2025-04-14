Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
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Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Измаил, ул. Торговая, 48
191.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,56
Экономия при брони: -2,56 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
255.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,53
Экономия при брони: -2,53 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
340.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
349.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,98
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рубана, 23
359.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,48
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
359.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
360.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
42,98
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
361.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,60
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
361.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,71
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
361.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,18
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
361.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,93
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
362.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,91
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Рустави, 2
362.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
42,63
Экономия при брони: -2,03 грн