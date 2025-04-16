Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Флюкорик (Flucoric)
Флюкорик (Flucoric)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,43
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется через 35 мин
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
32,90
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,53
Экономия при брони:
-2,53 грн
38,00
грн
Забронировать
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
32,30
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,56
Экономия при брони:
-2,56 грн
38,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рубана, 23
249.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони:
-2,60 грн
36,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
249.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони:
-2,53 грн
36,79
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
249.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,86
Экономия при брони:
-1,47 грн
40,39
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,99
Экономия при брони:
-2,15 грн
36,84
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,98
Экономия при брони:
-2,60 грн
37,38
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
250.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,39
Экономия при брони:
-2,49 грн
36,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
250.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони:
-1,88 грн
37,44
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
251.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,92
Экономия при брони:
-1,57 грн
40,35
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рустави, 2
251.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
42,60
Экономия при брони:
-2,25 грн
40,35
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
251.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
43,07
Экономия при брони:
-2,72 грн
40,35
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
253.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,50
Экономия при брони:
-2,63 грн
36,87
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
38,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,22
Экономия при брони:
-1,39 грн
37,83
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,68
Экономия при брони:
-1,88 грн
37,80
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню