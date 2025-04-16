Киев
Флюкорик (Flucoric)

Флюкорик (Flucoric)

Николаев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,43 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 35 мин
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
32,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,53
Экономия при брони: -2,53 грн
38,00 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
32,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,56
Экономия при брони: -2,56 грн
38,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рубана, 23
249.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -2,60 грн
36,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
249.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -2,53 грн
36,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
249.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,86
Экономия при брони: -1,47 грн
40,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,99
Экономия при брони: -2,15 грн
36,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,98
Экономия при брони: -2,60 грн
37,38 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
250.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,39
Экономия при брони: -2,49 грн
36,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
250.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -1,88 грн
37,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
251.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,92
Экономия при брони: -1,57 грн
40,35 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рустави, 2
251.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
42,60
Экономия при брони: -2,25 грн
40,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
251.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
43,07
Экономия при брони: -2,72 грн
40,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
253.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,50
Экономия при брони: -2,63 грн
36,87 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,00
Экономия при брони: -2,00 грн
38,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,22
Экономия при брони: -1,39 грн
37,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,68
Экономия при брони: -1,88 грн
37,80 грн
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