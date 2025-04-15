Киев
Флюкорик (Flucoric)

Флюкорик (Flucoric)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Львов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,90
Экономия при брони: -0,30 грн
37,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
29,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,10
Экономия при брони: -0,50 грн
37,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
30,33 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
30,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,56
Экономия при брони: -8,39 грн
31,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,25
Экономия при брони: -1,99 грн
33,26 грн
В городах рядом
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,20 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
32,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,60
Экономия при брони: -1,20 грн
36,40 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
27,97 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
112.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
34,46 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
112.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,92
Экономия при брони: -0,04 грн
35,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 48
113.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
113.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,40 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
113.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,50
Экономия при брони: -1,10 грн
36,40 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
113.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,15 грн
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