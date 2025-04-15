Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,56
Экономия при брони: -8,39 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,25
Экономия при брони: -1,99 грн
В городах рядом
Волыньфарм
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Волыньфарм
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
112.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Здорова родина
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
112.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,92
Экономия при брони: -0,04 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 48
113.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
113.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
113.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
113.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN