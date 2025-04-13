Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,15
Экономия при брони: -4,58 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
5.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
5.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Здорова родина
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 47-А
5.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Фармация
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
6.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,69
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
7.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,69
Экономия при брони: -5,12 грн
Фармация
Киев, ул. Шалимова Академика, 44/10
7.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,69
Экономия при брони: -5,12 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,60
Экономия при брони: -1,80 грн