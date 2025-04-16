Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,53
Экономия при брони: -2,53 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,56
Экономия при брони: -2,56 грн
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
112.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,02
Экономия при брони: -2,50 грн
Не болей
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
113.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,48
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
113.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
43,13
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
121.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,93
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Рустави, 2
121.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
43,08
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Рустави, 2
121.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
42,60
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рубана, 23
121.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
122.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
122.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,86
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,60
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 66/23
123.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,39
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,32
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
124.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,50
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
38,99
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,98
Экономия при брони: -2,62 грн