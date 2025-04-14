Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
5.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN