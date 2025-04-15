Днепр (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,34
Экономия при брони: -2,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
40,17
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
41,31
Экономия при брони: -3,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,48
Экономия при брони: -1,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,86
Экономия при брони: -1,78 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,33
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,91
Экономия при брони: -2,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,25
Экономия при брони: -1,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,98
Экономия при брони: -2,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,80
Экономия при брони: -2,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
10.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
39,67
Экономия при брони: -2,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
13.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
34,88
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
5.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 127
6.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN