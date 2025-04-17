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Флюкорик (Flucoric)
Флюкорик (Flucoric)
Чернигов
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
121.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
35,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,69
Экономия при брони:
-5,12 грн
28,57
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
122.5 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,40
Экономия при брони:
-0,39 грн
36,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,69
Экономия при брони:
-5,12 грн
28,57
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
123.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,92
Экономия при брони:
-2,46 грн
33,46
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,80
Экономия при брони:
-2,00 грн
35,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
123.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,51
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 4
124.0 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
30,15
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
124.3 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,80
Экономия при брони:
-2,00 грн
35,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,69
Экономия при брони:
-5,12 грн
28,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
127.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,15
Экономия при брони:
-4,58 грн
28,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,80
Экономия при брони:
-2,00 грн
35,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
37,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
33,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
36,45
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
129.9 км
Флюкорик капсулы 150 мг №1
SUN
35,80
грн
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