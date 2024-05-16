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Аденорм капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0,4 мг, №30 - Львов (99494) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
269,53
Экономия: -36,36 грн
233,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
206,34 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
233,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
245,02
Экономия: -29,19 грн
215,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
235,99
Экономия: -22,30 грн
213,69 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: капсулы твердые с модифицированным высвобождением (20)
252,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
217,42 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
242,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
243,99
Экономия: -30,30 грн
213,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
236,99
Экономия: -23,30 грн
213,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
228,39
Экономия: -22,83 грн
205,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
285,30
Экономия: -70,00 грн
215,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
251,95
Экономия: -46,57 грн
205,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
225,99
Экономия: -12,30 грн
213,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
238,99
Экономия: -25,30 грн
213,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -20,30 грн
213,69 грн