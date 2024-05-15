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Аденорм капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0,4 мг, №30 - Харьков (99494) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 391 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (1)
245,37 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
217,41 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
238,87
Экономия: -27,55 грн
211,32 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
241,23 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
235,08 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
225,60 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
255,79
Экономия: -44,73 грн
211,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: капсулы твердые с модифицированным высвобождением (1)
247,11 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
225,33 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
240,66 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (1)
276,40
Экономия: -61,00 грн
215,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
240,06 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
266,70
Экономия: -48,10 грн
218,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -19,30 грн
213,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
224,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
245,73 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: капсулы твердые с модифицированным высвобождением (10)
231,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (1)
257,76
Экономия: -42,03 грн
215,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
220,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3)
237,21 грн