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Аденорм капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0,4 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (99494) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 292 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
260,98
Экономия: -49,37 грн
211,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
255,80
Экономия: -43,22 грн
212,58 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
244,60
Экономия: -26,00 грн
218,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4)
286,00
Экономия: -70,60 грн
215,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (1)
266,16
Экономия: -34,79 грн
231,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: капсулы твердые с модифицированным высвобождением (1)
249,40
Экономия: -30,80 грн
218,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
223,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
238,99
Экономия: -25,30 грн
213,69 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
282,90
Экономия: -64,30 грн
218,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
255,04
Экономия: -47,98 грн
207,06 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
257,30
Экономия: -38,70 грн
218,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
227,27 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (3)
249,10
Экономия: -38,45 грн
210,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
265,44
Экономия: -47,33 грн
218,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -18,30 грн
213,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
265,98
Экономия: -56,26 грн
209,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
212,95 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
239,00
Экономия: -20,40 грн
218,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (2)
246,56
Экономия: -38,42 грн
208,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), капсулы твердые с модифицированным высвобождением (3)
259,06
Экономия: -42,82 грн
216,24 грн