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Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер в пачке, №30 - Запорожье (98835) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
52,29 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
52,19
Экономия: -3,17 грн
49,02 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
54,82 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
56,87
Экономия: -3,25 грн
53,62 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
59,45
Экономия: -4,55 грн
54,90 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
55,92 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
60,40
Экономия: -8,20 грн
52,20 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
56,96
Экономия: -3,34 грн
53,62 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
58,35 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
51,51 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
46,92 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
60,40
Экономия: -2,00 грн
58,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
63,57
Экономия: -5,26 грн
58,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
47,42
Экономия: -2,42 грн
45,00 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
51,42 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (6)
58,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
62,04
Экономия: -3,73 грн
58,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
63,81
Экономия: -4,54 грн
59,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
55,90
Экономия: -2,28 грн
53,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
50,01 грн