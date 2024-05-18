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Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер в пачке, №60 - Запорожье (494717) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
112,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
113,16 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
114,25
Экономия: -5,53 грн
108,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
112,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
109,87 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
112,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
100,08 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
112,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
112,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
113,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (2)
121,12
Экономия: -13,66 грн
107,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
111,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
93,86 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
112,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
112,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), блистер (3)
118,43
Экономия: -5,89 грн
112,54 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
112,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
112,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
94,83
Экономия: -6,04 грн
88,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
117,30 грн