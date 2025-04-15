Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
639,50
Экономия при брони: -36,99 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
630,30
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
620,34
Экономия при брони: -36,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
606,00
Экономия при брони: -47,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,50
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
592,60
Экономия при брони: -34,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
622,50
Экономия при брони: -33,07 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
602,80
Экономия при брони: -44,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,87
Экономия при брони: -22,50 грн