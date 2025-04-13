Киев (адрес не указан)
Доступно в 473 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
623,37
Экономия при брони: -24,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
604,09
Экономия при брони: -91,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
614,72
Экономия при брони: -34,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
598,11
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
625,64
Экономия при брони: -27,11 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
603,80 грн