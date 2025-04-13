Харьков (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
613,95
Экономия при брони: -37,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
543,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
621,67
Экономия при брони: -42,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
635,37
Экономия при брони: -40,45 грн