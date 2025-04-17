Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
602,10
Экономия при брони: -37,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
612,91
Экономия при брони: -19,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
618,13
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
600,90 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Дуотрав® капли глазные флакон-капельница 2.5 мл №1
Novartis
602,40
Экономия при брони: -17,30 грн