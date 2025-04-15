Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
615,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
786,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1053,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1197,00
Экономия при брони: -63,00 грн
1134,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1137,49 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
623,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
865,40
Экономия при брони: -30,96 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
893,58
Экономия при брони: -57,99 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
615,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
828,48
Экономия при брони: -31,63 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн