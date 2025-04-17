Винница (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
638,41
Экономия при брони: -38,57 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
863,15
Экономия при брони: -53,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1102,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
803,40
Экономия при брони: -44,62 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1054,93 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1115,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
617,08
Экономия при брони: -38,10 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1089,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
600,45
Экономия при брони: -22,93 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
859,84
Экономия при брони: -32,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
934,85
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн