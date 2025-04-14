Одесса (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
827,45
Экономия при брони: -30,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1136,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
792,59
Экономия при брони: -28,65 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1122,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
861,38
Экономия при брони: -39,69 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
806,50
Экономия при брони: -41,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
684,05
Экономия при брони: -44,45 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
940,29
Экономия при брони: -61,10 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1125,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1147,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
650,12
Экономия при брони: -22,59 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
846,54
Экономия при брони: -29,42 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
659,80
Экономия при брони: -30,90 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1226,00
Экономия при брони: -114,30 грн
1111,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
651,52
Экономия при брони: -28,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
893,10
Экономия при брони: -35,92 грн