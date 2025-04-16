Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1104,63 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1039,31 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1096,58 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1148,43 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1096,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
819,55
Экономия при брони: -31,34 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1129,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн