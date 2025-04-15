Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1122,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
629,60
Экономия при брони: -34,85 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
686,48
Экономия при брони: -38,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
832,06
Экономия при брони: -47,42 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
648,90
Экономия при брони: -32,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
665,70
Экономия при брони: -49,10 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
846,50
Экономия при брони: -50,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
665,70
Экономия при брони: -49,10 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
824,60
Экономия при брони: -28,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
665,70
Экономия при брони: -49,10 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
844,80
Экономия при брони: -48,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
626,95
Экономия при брони: -31,73 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
588,90
Экономия при брони: -16,40 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
652,90
Экономия при брони: -36,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
879,00
Экономия при брони: -82,60 грн