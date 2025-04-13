Киев (адрес не указан)
Доступно в 471 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1028,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1138,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1140,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1009,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1180,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
614,60
Экономия при брони: -53,40 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
845,10
Экономия при брони: -29,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
798,83
Экономия при брони: -33,35 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1074,33 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1153,67 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
625,19
Экономия при брони: -72,94 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
769,73
Экономия при брони: -47,68 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1224,82
Экономия при брони: -95,85 грн
1128,97 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
680,37
Экономия при брони: -36,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
824,89
Экономия при брони: -45,14 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
829,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1031,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
839,75
Экономия при брони: -25,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
671,43
Экономия при брони: -52,54 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
769,73
Экономия при брони: -47,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1046,15
Экономия при брони: -50,15 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1217,86
Экономия при брони: -58,39 грн
1159,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
843,20
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac