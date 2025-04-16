Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
786,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
815,09
Экономия при брони: -39,18 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
818,63
Экономия при брони: -45,47 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
912,89
Экономия при брони: -46,61 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
859,87
Экономия при брони: -34,18 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
863,81
Экономия при брони: -35,37 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
895,88
Экономия при брони: -39,89 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
855,98
Экономия при брони: -32,45 грн