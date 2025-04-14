Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
843,68
Экономия при брони: -27,11 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
636,46
Экономия при брони: -38,62 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
681,42
Экономия при брони: -41,35 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
748,44
Экономия при брони: -45,42 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
825,38
Экономия при брони: -51,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1031,60
Экономия при брони: -67,44 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1191,72
Экономия при брони: -72,31 грн
1119,41 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1213,64
Экономия при брони: -79,34 грн
1134,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
838,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1056,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
653,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1109,52 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1110,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1103,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1095,63 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Medac
1097,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
907,53
Экономия при брони: -56,43 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1072,70
Экономия при брони: -71,73 грн
1000,97 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac