Днепр (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
814,78
Экономия при брони: -53,35 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1198,30
Экономия при брони: -119,50 грн
1078,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1150,00
Экономия при брони: -129,80 грн
1020,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
808,06
Экономия при брони: -35,45 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
905,02
Экономия при брони: -55,24 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
833,45
Экономия при брони: -45,17 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
915,98
Экономия при брони: -46,02 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
804,78
Экономия при брони: -27,48 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
692,55
Экономия при брони: -32,16 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
666,17
Экономия при брони: -35,21 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
824,58
Экономия при брони: -45,12 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
843,94
Экономия при брони: -36,46 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1047,37
Экономия при брони: -48,39 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1166,73
Экономия при брони: -48,32 грн
1118,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1113,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
610,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
678,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
746,50 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
882,30 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1153,70 грн