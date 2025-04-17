Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1134,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
851,20
Экономия при брони: -19,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1076,70
Экономия при брони: -7,50 грн
1069,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Medac
1110,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
877,80 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Medac
607,60 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Medac
675,20 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Medac
742,70 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Medac
851,32
Экономия при брони: -26,24 грн
Методжект® раствор для инъекций 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Medac
1147,90 грн