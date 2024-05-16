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Берлиприл® Плюс 10/25 таблетки блистер, №30 - Харьков (92357) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
132,56
Экономия: -8,46 грн
124,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (3)
135,50
Экономия: -21,11 грн
114,39 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
140,00 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Тынное, ул. Украинская, 6-А
Всего: таблетки (20)
107,24 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом