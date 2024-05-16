К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Героев Днепра, 67-А Всего: упаковка (1) 132,56 Экономия: -8,46 грн 124,10 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Городоцкая, 149 Всего: упаковка (3) 135,50 Экономия: -21,11 грн 114,39 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иорданская, 1 Всего: упаковка (1) 140,00 грн

Ровнолики Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тынное, ул. Украинская, 6-А Всего: таблетки (20) 107,24 грн