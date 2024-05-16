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Азакс® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №3 - Львов (91283) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
325,39
Экономия: -46,09 грн
279,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (1)
312,26
Экономия: -32,96 грн
279,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
311,51 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
312,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
Всего: упаковка (2)
322,36
Экономия: -43,06 грн
279,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
314,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (4)
324,68
Экономия: -45,38 грн
279,30 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Кожичи, ул. Шевченко, 19
Всего: упаковка (3)
329,62
Экономия: -50,32 грн
279,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
328,54
Экономия: -49,24 грн
279,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
281,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 65
Всего: упаковка (1)
312,10
Экономия: -32,80 грн
279,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (1)
330,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
261,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
Всего: упаковка (1)
312,10
Экономия: -32,80 грн
279,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (2)
330,29
Экономия: -50,99 грн
279,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/2
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -46,69 грн
279,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (1)
311,85 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: упаковка (1)
260,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
289,83 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -36,69 грн
279,30 грн