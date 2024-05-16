Азакс® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №3 - Львов (91283) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
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Львов, ул. Субботовская, 2-А
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Кожичи, ул. Шевченко, 19
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Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
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Николаев, ул. Шептицкого, 24
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Каменка-Бугская, ул. Независимости, 65
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Здорова родина
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Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
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Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
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Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Аптека бам
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Червоноград, ул. Сокальская, 5/2
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Червоноград, ул. Сокальская, 12
Пульс
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Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Здорова родина
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Стрый, ул. Успенская, 36-А
Ощад аптека
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Самбор, ул. Валовая, 13-Б