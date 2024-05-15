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Азакс® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №3 - Харьков (91283) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
184,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (3)
319,74
Экономия: -40,76 грн
278,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
176,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
241,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
324,38
Экономия: -45,40 грн
278,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
247,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
178,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
Всего: упаковка (1)
318,00
Экономия: -39,02 грн
278,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
258,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
295,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
296,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
296,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
296,30 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
296,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
296,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
296,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
296,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
296,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
296,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
296,30 грн