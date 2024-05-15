К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Городская семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Красноград, м-н 3-й, 31 Всего: упаковка (1) 184,92 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г Всего: упаковка (3) 319,74 Экономия: -40,76 грн 278,98 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Небесной Сотни, 61 Всего: упаковка (1) 176,25 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Чураивны, 3/2 Всего: упаковка (1) 241,22 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 44 Всего: упаковка (1) 324,38 Экономия: -45,40 грн 278,98 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37 Всего: упаковка (1) 247,64 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Европейская, 147 Всего: упаковка (1) 178,99 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В Всего: упаковка (1) 318,00 Экономия: -39,02 грн 278,98 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. 23-го Сентября, 11 Всего: упаковка (1) 258,80 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Ильинская, 12 Всего: упаковка (1) 295,49 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 18:00 296,30 грн Забрать позже

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 16:00 296,30 грн Забрать позже

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Терновка, ул. Пушкина, 2 Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 16:00 296,30 грн Забрать позже

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26/7 Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 18:00 296,30 грн Забрать позже

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 5 Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 16:00 296,30 грн Забрать позже

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Центральная, 27-А Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 15:00 296,30 грн Забрать позже

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Центральная, 41 Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 17:00 296,30 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26-А Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 18:00 296,30 грн Забрать позже

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Центральная, 45-Д Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 15:00 296,30 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Центральная, 70/1 Всего: упаковка (11) Наличие на 2024-05-17 - 15:00 296,30 грн Забрать позже