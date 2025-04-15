Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,29
Экономия при брони: -18,29 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
237,89
Экономия при брони: -16,89 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,51
Экономия при брони: -10,02 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
294,70
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
250,38
Экономия при брони: -12,45 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
320,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -10,00 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,50
Экономия при брони: -19,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
250,57
Экономия при брони: -25,52 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
340,73
Экономия при брони: -32,83 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,52
Экономия при брони: -43,52 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
241,05
Экономия при брони: -15,64 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
314,30
Экономия при брони: -30,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
251,67
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
204,72
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм