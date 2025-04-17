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Сода-Буфер® (Soda-Bufer)

Сода-Буфер® (Soda-Bufer)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
250,28
Экономия при брони: -12,97 грн
237,31 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
323,21
Экономия при брони: -14,57 грн
308,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
244,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
235,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
237,34
Экономия при брони: -18,11 грн
219,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
244,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
235,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
199,43 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
258,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
235,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
235,60 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
314,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,65
Экономия при брони: -15,34 грн
237,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
332,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
221,00 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
301,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
235,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,49
Экономия при брони: -21,84 грн
226,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
235,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
241,07
Экономия при брони: -15,14 грн
225,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
247,32
Экономия при брони: -22,23 грн
225,09 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
292,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
235,60 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
314,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
221,00 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
286,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
310,00 грн
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