Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
250,28
Экономия при брони: -12,97 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
323,21
Экономия при брони: -14,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
237,34
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,65
Экономия при брони: -15,34 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,49
Экономия при брони: -21,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
241,07
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
247,32
Экономия при брони: -22,23 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм