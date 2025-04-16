Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
335,92
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,10
Экономия при брони: -14,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,26
Экономия при брони: -25,48 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
342,22
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
255,11
Экономия при брони: -28,33 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
346,08
Экономия при брони: -21,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
334,86
Экономия при брони: -26,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
252,29
Экономия при брони: -19,22 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
341,98
Экономия при брони: -18,01 грн