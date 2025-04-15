Львов (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
253,67
Экономия при брони: -34,72 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
235,01
Экономия при брони: -16,06 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
344,05
Экономия при брони: -19,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
253,15
Экономия при брони: -22,68 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
334,60
Экономия при брони: -27,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,50
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,70
Экономия при брони: -5,10 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,50
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
241,21
Экономия при брони: -21,62 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
334,84
Экономия при брони: -28,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,90
Экономия при брони: -6,00 грн