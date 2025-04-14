Киев
Сода-Буфер® (Soda-Bufer)

Сода-Буфер® (Soda-Bufer)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 321 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
221,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
244,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
253,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
227,00 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
309,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
246,21
Экономия при брони: -27,26 грн
218,95 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
332,43
Экономия при брони: -23,54 грн
308,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
312,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
317,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
332,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
254,75
Экономия при брони: -28,58 грн
226,17 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
346,47
Экономия при брони: -27,86 грн
318,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
233,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
316,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -5,60 грн
233,70 грн
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
325,50
Экономия при брони: -10,20 грн
315,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
244,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
334,04 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
312,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
244,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,30
Экономия при брони: -5,60 грн
233,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
228,99 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
316,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сода-Буфер® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
248,67
Экономия при брони: -14,56 грн
234,11 грн
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